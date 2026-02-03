Gonca Sarıyıldız Kimdir? Gonca Sarıyıldız Biyografisi

Gonca Sarıyıldız hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Gonca Sarıyıldız kimdir?

Gonca Sarıyıldız, 28 Ekim 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Ayfer, babasının ismi Altan Sarıyıldız'dır. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. Kova burcu oyuncu Gonca Sarıyıldız, 1.73 boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan başarılı oyuncu, daha sonra İstanbul'da kariyer yolculuğuna adım attı.

Gonca Sarıyıldız nereli?

Gonca Sarıyıldız Ankara'lıdır.

Gonca Sarıyıldız kaç yaşında?

10 Şubat 1986 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 39 yaşındadır.

Gonca Sarıyıldız hangi üniversite mezunu?

Ankara Anıttepe Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okuyup mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Gonca Sarıyıldız evli mi?

Gonca Sarıyıldız'ın hayranları özel hayatına dair pek çok detayı merak ediyor. Sarıyıldız evli değil, ancak bir süredir bir ilişkisi olduğu biliniyor. Sevgilisinin ismi ve mesleği kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, Gonca Sarıyıldız zaman zaman Instagram hesabında sevgilisiyle fotoğraflar paylaşıyor. Bu yönüyle özel hayatını gözlerden uzak tutsa da, sevenleriyle dijital platformlardan bağ kurmayı ihmal etmiyor.

Gonca Sarıyıldız hangi dizilerde oynadı?

-Verda

-Benim Tatlı Yalanım

-Nerdesin Birader?

-Seviyor Sevmiyor

-Bedel

-Diğer Yarım

-İnadına Yaşamak

-Muhteşem Yüzyıl

Gonca Sarıyıldız hangi filmlerde oynadı?

2022 yılında Ana Kuzusu filminde rol aldı.

Aynı Yağmur Altında kadrosu