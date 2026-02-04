Türkü Turan Kimdir? Türkü Turan Biyografisi

1 Şubat 1985 tarihinde Bodrum'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Türku Turan 2007 yılında Annem isimli televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır.
Türkü Turan Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur.
1985 yılında doğan oyuncu, 41 yaşındadır.
Türkü Turan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.
Ünlü oyuncunun Ozan Ertürk ile ailelerin de onayını aldıktan sonra evlilik için ilk adımı attığı biliniyor.
Adını Feriha Koydum, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Tatar Ramazan
Annem,Kosmos,Çakıl Taşları,Gönül Ferman Dinlemiyor,Toprağın Çocukları,Musallat 2: Lanet ,Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi,Nuri, Gişe Memuru, Şubat, Maral: En Güzel Hikayem, Acı Aşk Eylül
Aynı Yağmur Altında kadrosu burada