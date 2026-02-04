Türkü Turan Kimdir? Türkü Turan Biyografisi

Türkü Turan hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Türkü Turan Kimdir?

1 Şubat 1985 tarihinde Bodrum'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Türku Turan 2007 yılında Annem isimli televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır.

Türkü Turan Nereli?

Türkü Turan Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur.

Türkü Turan Kaç Yaşında?

1985 yılında doğan oyuncu, 41 yaşındadır.

Türkü Turan Hangi Üniversite Mezunu?

Türkü Turan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

Türkü Turan Evli Mi?

Ünlü oyuncunun Ozan Ertürk ile ailelerin de onayını aldıktan sonra evlilik için ilk adımı attığı biliniyor.

Türkü Turan Hangi Dizilerde Oynadı?

Adını Feriha Koydum, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Tatar Ramazan

Türkü Turan Hangi Filmlerde Oynadı?

Annem,Kosmos,Çakıl Taşları,Gönül Ferman Dinlemiyor,Toprağın Çocukları,Musallat 2: Lanet ,Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi,Nuri, Gişe Memuru, Şubat, Maral: En Güzel Hikayem, Acı Aşk Eylül

