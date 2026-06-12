Altı Üstü İstanbul’dan Milli Takım’a destek!

atv'nin Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Milli Takımımıza destek vermek için bir araya gelerek özel bir video hazırladı. "Kalbimiz ve desteğimiz sizinle!" mesajının verildiği video, dizinin sosyal medya hesaplarında yayınlanırken kısa sürede izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.