Duygu yüklü bir hikaye geliyor

Rahimcan Kapkap'tan “Altı Üstü İstanbul” öncesi samimi açıklamalar

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" için geri sayım sürerken, "Emir" karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alışılmış kalıpların dışında bir yapımın izleyiciyle buluşacağını söyleyen genç oyuncu, dizinin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına vurgu yaptı.

"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Emir Cankaya kimdir?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.