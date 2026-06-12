Hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Cuma finalinde tatlıdan çıkan ip herkesi şok etti

Final günü yapılan hata herkesi şok etti. Kadayıf tatlısından çıkan ip ortalığı karıştırdı. Şampiyonluğun en iddialı adaylarından Şeyma'ya ait çıkan hatalı tabak, kayınvalide gelini karşı karşıya getirdi.

Diskalifiye kartı kimin için açılacak?

Final gününe damga vuran bir diğer olay ise kırmızı diskalifiye kartı oldu. Diskalifiye kartının açılacağı masanın geri dönüşü olmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceğinin açıklanması herkese korku dolu anlar yaşattı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Şeyma oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!