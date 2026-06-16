Pazartesi akşamını alt üst etti!

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz akşam ekran yolculuğuna başarılı bir başlangıç yaptı. İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını etkileyici bir hikâyeyle buluşturan dizi, yayınlandığı ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

Güçlü oyuncu kadrosu, sıcak mahalle atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın öncesinde reytinglerde iyi bir başlangıç yapacağı öngörülen dizi, ilk bölümüyle bu beklentiyi karşılayan bir performans sergiledi. Dizi için izleyiciler sosyal medyada, "Özlediğimiz tatta bir dizi geldi", "Hikâyesi ve oyunculuklarıyla fark yaratıyor", "Uzun zamandır böyle sıcak bir mahalle atmosferi izlememiştik", "Mahalle sıcaklığını ekrana çok güzel yansıtmışlar", "Karakterlerin samimiyeti bizi eski dizilere götürdü" gibi yorumlarda bulundu.

Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti. Dizinin ikinci bölüm fragmanının kısa sürede yayınlanması da izleyicinin hikâyeye gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

İstanbul'un iki farklı dünyası karşı karşıya!

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %4.45 izlenme oranı ve %16.40 izlenme payı, AB'de %3.30 izlenme oranı ve %13.20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4.29 izlenme oranı ve %16.06 izlenme payı elde ederek Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

1. Bölümde neler oldu?

İstanbul'un iki farklı dünyasını karşı karşıya getiren hikâyede, babasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek isteyen Emir ve arkadaşları, Ziyankâr Spor'u finale taşımak için büyük bir mücadele verdi. Rakip takımın zengin dünyasıyla ilk kez yüzleşen gençler, yaşanan olaylar nedeniyle play-off şanslarını kaybetme noktasına gelirken, son anda gelen haberle finale çıkma hakkı kazandı.

Ancak final maçında yaşanan büyük kaos, Emir'in çok sevdiği ağabeyi Bahtiyar'ın ölümüne neden oldu. Bu büyük acıyla futboldan uzaklaşan Emir, annesi Zehra'nın desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, Rami'nin elindeki görüntüler Bahtiyar'ın ölümüne ilişkin karanlık gerçeği ortaya çıkardı. Tüm bunların ortasında Galip'ten gelen beklenmedik transfer teklifi ise Emir'in hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Altı Üstü İstanbul", hem reytinglerde hem de sosyal medyada yakaladığı başarıyla sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.