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HABERLER Emir, teklifi kabul edecek mi?

Emir, teklifi kabul edecek mi?

GİRİŞ TARİHİ:  18.06.2026 10:31
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Emir, teklifi kabul edecek mi?

atv’nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’da, Emir’in vereceği karar yeni bölüm öncesi merak konusu oldu

Ziyankâr Spor'un final maçında yaşanan büyük kaos, mahalleyi geri dönüşü olmayan bir acıyla baş başa bıraktı. Bahtiyar'ın ölümüyle yıkılan Emir hem abisini kaybetmenin acısını hem de kendini suçlamanın yükünü taşırken futbola ve hayata küstü.

Bir yanda Bahtiyar'ın ölümüne dair karanlık gerçeği ortaya çıkarabilecek görüntüler, diğer yanda Bayram'ın yıllar sonra beklenmedik hamlesi…

Tam her şey altüst olmuşken Galip'ten gelen sürpriz teklif ise Emir'i hayatının en önemli yol ayrımına getirdi. Peki, Emir bu teklif karşısında nasıl bir karar verecek? Acısıyla mücadele eden genç adam, yeni bir başlangıcın kapısını mı aralayacak, yoksa bambaşka bir yol mu seçecek?

Bahtiyar'ın ardından Ziyankâr Mahallesi'nde dengeler değişirken, Emir'in vereceği karar şimdiden izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi.

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