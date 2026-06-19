Hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Beyhan Hanım'ın Yeni Nesil Bohça Sürprizi Final Gününe Nasıl Damga Vurdu?

Evliliğine ikinci bir şans veren ve yeni düğün hazırlıklarına başlayan Yeşim'e kayınvalidesinden büyük jest. Yeni gelinlerin valiz ile bohça hazırladıklarını öğrenen Beyhan Hanım gelinine yeni nesil bohça yaptı. Valiz içerisinde hazırladığı çeyizlik eşyaları hediye eden kayınvalide herkesin takdirini topladı.

Final Günününe Damga Vuran Hatanın Sorumlusu Kim?

Tadım sırasında yemeği yenmeyecek halde olan Yeşim şampiyonluk yarışında sabote edildiğini söyleyerek ortalığı karıştırdı. İncelenen görüntülerdeki gerçek ise herkesi şok etti. İstemeden sirkeli su ile yemeğini yaptığı anlaşılan tecrübeli gelin gözyaşlarına boğuldu.

Haftanın Kazananı Kim Oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Zeyneti oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!