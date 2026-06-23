Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi!

atv’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”, ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

2. Bölümde neler oldu?

Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı. Bayram, arkadaşları ve Melek onu ikna etmeye çalışırken, Tarık'ın araştırması Bahtiyar'ın ölümüne dair şüpheleri arttırdı ve peşine düşülen görüntüler yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.

Ziyankâr Mahallesi'ni arkasına alan Emir, Galip'le hesaplaşmak için harekete geçerken, Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler de herkesin kaderini değiştirecek büyük yüzleşmenin kapısını araladı.

İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı. Kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması, geceye damga vururken Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve Melek'e nasıl bir tepki vereceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Yeni bölüm öncesi gözler, Emir ile Melek arasında yaşanacak büyük yüzleşmeye çevrildi.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!