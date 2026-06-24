Çekimleri Tarsus’un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı ‘Mercan Köşk’ dizisinden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı. Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan iddialı yapımın bu özel kareleri, hem karakterlerin dünyasına hem de hikâyenin etkileyici atmosferine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

Büyük sırlar, köklü düşmanlıklar ve imkansız bir aşk

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkânsız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Mercan Köşk'ün orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!