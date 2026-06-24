Sümeyye'nin zorlu oyunu

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 10.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programının 10.bölüm yarışmacısı Karabüklü Sümeyye Akçasu oldu. 25 yaşındaki Sümeyye, kazanacağı parayla eğitim hayatına katkı sağlamayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Sümeyye, daha ilk seçtiği kutuda 5 milyon TL'lik büyük ödülü açtırarak büyük şok yaşadı. Arka arkaya açtırdığı yüksek tutarlara rağmen umudunu kaybetmeyen Sümeyye, görüntülü aramayla stüdyoya bağlanan dedesini karşısındaki ekranda görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İlerleyen turlarda mavi kutuları bulmayı başaran Sümeyye, 6.turda gelen 795.000 TL'lik banka teklifini de reddetti. Kutusunda 5 milyon TL olduğuna inanan Sümeyye, "ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız" sözleriyle mücadelesine devam etti ancak son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Gelen 145.000 TL'lik son banka teklifine "varım" diyen Sümeyye, yarışmadan 145.000 TL kazanarak ayrıldı. Gecenin sonunda ise kendi kutusundan 50.000 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!