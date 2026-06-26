Hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Sezon finaline sayılı günler kala yarışmadan çekilen gelin herkesi şok etti

Şampiyonluk heyecanı bütün gelinleri sarmışken şampiyonluk yarışında pes eden ilk gelin Şeyma oldu. Kayınvalidesi ile puanlama konusunda sürekli tartışan ve final günü kazanmasına rağmen yarışmadan çekilen Şeyma herkesi şok etti.

Final günü kayınvalidenin tabaklara müdahalesi herkesi nasıl şaşırttı?

Günlerdir kendi masasını bulamayan Beşbine hanım bulduğu çözüm ile herkesi şok etti.

Bütün yemeklerin tadına önceden bakarak kendi masasını bulmaya çalışan kayınvalide görüntülerin ortaya çıkması ile ne yapacağını şaşırttı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile kazanan Şeyma oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!