Kendi şansına güvendi, kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 12.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 12.bölüm yarışmacısı Ağrılı Pınar Kayabaşı oldu. 39 yaşındaki Pınar, kazanacağı parayla hayalindeki arabayı almayı hedefledi. 13 numaralı kutuyla yarışan Pınar, daha ilk turdan itibaren hızlı kararlarıyla dikkat çekti. Peş peşe yaptığı nokta atışlarıyla ilk turlarda büyük bir kayıp yaşamayan Pınar, eşiyle tanışma ve evlenme hikâyesini anlatırken hem neşeli hem de duygusal anlar yaşadı.

2.turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşayan Pınar, moralini bozmadan oyununa devam etti. 5.turda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddeden Pınar, risk almayı tercih etti. 6.turda ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen umudunu kaybetmeyen Pınar, gelen 610.000 TL'lik teklifi de reddederek bir tur daha devam etme kararı aldı. Son turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Pınar, gelen 175.000 TL'lik son banka teklifine de "yokum" dedi ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıkan Pınar, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!