Müge Anlı ile Güven Bana'da ünlü isimler yarıştı, kazanan çocuklar oldu

Ekranların güvenilir ismi araştırmacı gazeteci Müge Anlı; geçtiğimiz yaz bilgi, güven ve heyecanın dorukta yaşandığı “Müge Anlı ile Güven Bana” programıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Program, yalnızca bir yarışma formatı olmanın ötesine geçerek iyiliğin yarıştığı bir projeye dönüştü. Müge Anlı, ağırladığı ünlü isimlerle birlikte ihtiyaç sahibi okullara milyonlarca liralık bağış yapılmasına öncülük etti. Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda kazanan ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu. Program sayesinde ihtiyaç sahibi okullara milyonlarca liralık bağış sağlanırken, eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci için de yeni imkanların kapısı aralandı.

İyiliğin birleştirici gücünden bir başka dokunuş

Avukat Rahmi Özkan ile Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in yarışması sonucunda Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na modern bir bilişim teknolojileri sınıfı kazandırıldı.

Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'in yarışında elde edilen bağışla Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri yepyeni bir spor tesisine kavuştu.

Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'in nefes kesen mücadelesi sonunda Cağaloğlu Lisesi için modern bir spor tesisi inşa edildi.

Berkay Şahin ile Bülent Serttaş'ın yarışmasında kazanılan bağış, Kâğıthane Sadabad Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri sınıfı olarak hayat buldu.

Cem Öğretir ve Gürgen Öz'ün yarışması sayesinde Eyüpsultan Şehit Öğretmenler Ortaokulu'na yeni bir bilişim teknolojileri sınıfı kazandırıldı.

Oktay Kaynarca ile Yunus Emre Yıldırımer'in yarışından elde edilen destekle Bağcılar Kocaragıppaşa Ortaokulu öğrencileri modern bir bilişim teknolojileri sınıfına kavuştu.

Şafak Sezer ve Suzan Kardeş'in yarışında kazanan Sultanbeyli Anadolu Lisesi oldu. Öğrencilerimiz için bilişim sınıfı yapıldı.

Emrah Erdoğan ve Esra Harmanda'nın yarışında kazanılan bağışla Diyarbakır Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu baştan sona yenilenerek öğrenciler için daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Yılmaz Vural ve Ceyhun Fersoy'un yarışmasında elde edilen bağış, Güngören Mustafa Kemal Ortaokulu'nun yenilenmesine katkı sağladı.

Asuman Krause ve Alper Ateş'in kazandığı bağışla ise Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odası yenilenerek eğitimciler için daha modern ve konforlu bir çalışma alanı oluşturuldu.

10 okula toplam 9 milyon 22 bin Türk Lirası bağışlandı. "Müge Anlı ile Güven Bana", ekranlarda yalnızca bilgi ve heyecanı değil; paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin gücünü de izleyicilerle buluşturarak unutulmaz bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.