"Gerçek hayatta sebebi ne olursa olsun bunu kabul edemem!"

atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul'un önümüzdeki bölümlerinde kebapçıdaki yangının ardındaki gerçek gün yüzüne çıkacak. Melek'in bunu Emir'i korumak ve onun iyiliğini düşündüğü için yaptığının anlaşılması ise ikiliyi ilişkilerinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Emir karakteriyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap ise aynı durumun gerçek hayatta kendi başına gelmesi halinde vereceği tepkiyi net sözlerle dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Gerçek hayatta sebebi ne olursa olsun ben bunu kabul edemem." dedi. Kapkap'ın bu açıklaması, Emir'in gerçeği öğrendiğinde nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırdı.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!