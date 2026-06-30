Dünya Kupası'nı altüst etti!

atv’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”, Dünya Kupası’nı altüst etmeye devam ediyor.

Yayınlanan 3.bölümüyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerde rakiplerini geride bıraktı. Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Henüz üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Dünya Kupası çılgınlığına meydan okuyan yapım, pazartesi gecesinin en çok izlenenleri listesinde zirveye adını yazdırarak yeni sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

"Altı Üstü İstanbul" 3.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,70 izlenme oranı ve %25,15 izlenme payı 20+ABC1'de % 5,63 izlenme oranı ve %21,43 izlenme payıyla her iki kategoride de zirveye yerleşti.

3.Bölümde neler oldu?

Dizinin üçüncü bölümünde Emir, yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek'in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi. Bölüm finalinde ise Uzay'ın kurduğu tehlikeli plan ile Hasan'ın intikam hamlesi, Emir ve Uzay'ı şarampole yuvarlanan aracın içinde ölümle burun buruna bıraktı.

Futbol severleri bile ekran başına kilitleyen, dram ve heyecan dolu mahalle hikayesiyle "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!