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HABERLER Mercan Köşk'ten ilk önizleme sahnesi yayınlandı!

Mercan Köşk'ten ilk önizleme sahnesi yayınlandı!

GİRİŞ TARİHİ:  01.07.2026 11:09
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Mercan Köşk'ten ilk önizleme sahnesi yayınlandı!

atv’nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus’un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı ‘Mercan Köşk’ dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan özel sahne, dizinin merkezindeki güç mücadelesine dair çarpıcı ipuçları verirken, gizem ve gerilim dolu atmosferiyle merak uyandırıyor.

Yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde, Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki büyük mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahnede yükselen gerilim, Mercan Köşk'te kurulacak dengelerin ve yaşanacak hesaplaşmaların habercisi olurken, hikâyenin merkezindeki güç savaşına dair dikkat çekiyor.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncuları buluşturan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Çekimleri Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde devam eden dizi, görsel dünyasıyla da şimdiden merakı yükseltiyor.

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

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