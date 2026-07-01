Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 13.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 13. bölüm yarışmacısı Siirtli Abdullah Özgür Aksu oldu. 25 yaşındaki Özgür, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı ve ilk kez yurt dışına çıkmayı hedefledi.

9 numaralı kutuyla yarışan Özgür, oyuna iyi başladı. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başardı. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşatan Özgür, 20 aylık kızı Nil'den bahsederken duygusal anlar yaşadı. 6. turda gelen 830.000 TL'lik banka teklifi hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Pek çok kişi teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünürken, Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum." diyen Özgür bu teklifi reddetti.

Son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Özgür'ün para ağacında yalnızca 5 TL ve 5.000 TL kaldı. Gelen 2.000 TL'lik son teklifi de reddetti ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 5 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!