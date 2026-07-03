Bankanın rekor teklifini reddetti

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 15.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 15.bölüm yarışmacısı Mardinli İbrahim Örnek oldu. 28 yaşındaki İbrahim, kazanacağı büyük ödülle borçlarını kapatmayı hedefledi.10 numaralı kutuyla yarışan İbrahim, ilk turlardan itibaren kutuları sayılardan çok insanların enerjilerine göre seçmesiyle dikkat çekti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla stüdyoya renk katan İbrahim, bir yandan da yaşadığı iflas sürecini ve yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşan borçlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Çocukluğunda Taksim Meydanı'nda midye satarak büyüyen İbrahim, yokluklarla geçen hayatının kendisini daha da güçlendirdiğini anlattı. 4.turda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran İbrahim, büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen İbrahim, ilerleyen turlarda bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı. 6.turda gelen 475.000 TL'lik teklifi reddeden İbrahim, 7.turda Buse ve Feyza'nın kutularından çıkan iki mavi tutarla büyük avantaj elde etti. Bankanın o güne kadar verdiği en yüksek teklif olan 1 milyon 400 bin TL ile karşı karşıya kalan İbrahim, risk almayı tercih ederek teklifi reddetti. Gecenin sonunda kendi kutusundan 1 milyon TL çıkan ibrahim, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!