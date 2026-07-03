Nursel İle Mutfak Bahane sezon finalinde neler oldu?

Hafta içi her gün 4 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı, Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanların ödüle, izleyicilerin ise hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Nursel ile Mutfak Bahane, sezon finaliyle ekranlara geldi.

Haftalar süren kıyasıya mücadelede son durak

Yeşim'in açıklamaları heyecan dolu büyük finale nasıl damga vurdu? Evliliğine ikinci bir şans veren Yeşim yaptığı açıklamalar ile final gününe damga vurdu. Haftalardır annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim iki tarafında haberinin olmadığı nikâh tarihini açıkladı. Açıklamaları ile herkesi şok eden yeşim annelerin baskısından kurtulup istediği yuvayı kurabilecek mi? Büyük finalin kazananı ve şampiyonluk tacının sahibi kim oldu?

Bütün sezon verdiği emekler ile şampiyonluğun en güçlü adayı kayınvalidelerden aldığı puanlar ile şampiyonluğunu ilan etti. Nefeslerin tutulduğu büyük finalde tacı takan gelin Yeşim oldu.