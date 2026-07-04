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HABERLER Mercan Köşk setinde Bertan Asllani'ye doğum günü sürprizi

Mercan Köşk setinde Bertan Asllani'ye doğum günü sürprizi

GİRİŞ TARİHİ:  04.07.2026 12:49
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Mercan Köşk setinde Bertan Asllani'ye doğum günü sürprizi

atv'nin yeni sezonuna damga vurmaya hazırlanan iddialı yapımlarından Mercan Köşk’ün çekimleri, Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde tüm hızıyla sürüyor. FARO ve Sinehane imzası taşıyan dizinin setinde bu kez kameralar, keyifli bir doğum günü sürprizine çevrildi.

Dizide Toprak karakterine hayat veren Bertan Asllani, yeni yaşını sette ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz kutlamayla karşıladı. Çekimlere verilen kısa arada doğum günü pastasını kesen başarılı oyuncu, mutluluğunu rol arkadaşları ve set ekibiyle paylaştı.

Kahkahaların eksik olmadığı kutlamada oyuncular ve set ekibi, Asllani'yi alkışlarla yeni yaşına uğurlarken, ortaya objektiflere renkli kareler yansıdı. Sıcak ve samimi anların yaşandığı kutlamanın ardından ekip, yeni sezonun merakla beklenen dizisi Mercan Köşk'ün çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

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