Mahallenin çocukları "Altı Üstü İstanbul" setinde

Mahalleden Ziyankar'a şikayet... atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, bu kez setten gelen sıcak karelerle dikkat çekti. Çekimlerin yapıldığı mahallenin çocukları, seti ziyaret ederek dizinin oyuncularıyla buluştu.

Sete gelen çocuklarla yakından ilgilenen Altı Üstü İstanbul'un sevilen oyuncuları, uzun süre sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. İlk kez bir dizi setini yakından gören çocuklar yaşadıkları heyecanı gizleyemezken, ortaya da oldukça renkli görüntüler çıktı.

Çekimlere verilen kısa molada gerçekleşen buluşma, sete ayrı bir enerji kattı. Çocukların neşesi oyunculara da yansırken, kahkahaların eksik olmadığı o anlar objektiflere samimi kareler olarak yansıdı.

Yayınlanan her bölümüyle reyting listelerinin altını üstüne getiren Altı Üstü İstanbul, her pazartesi atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!