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HABERLER Büyük ödüllere veda edince gözyaşlarını tutamadı

Büyük ödüllere veda edince gözyaşlarını tutamadı

GİRİŞ TARİHİ:  10.07.2026 10:26
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Büyük ödüllere veda edince gözyaşlarını tutamadı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 18.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 18.bölüm yarışmacısı Kıbrıslı Dilek Emirzadeoğluları oldu. 22 yaşındaki Dilek, kazanacağı parayla en büyük hayali pilotaj eğitimi almak olan kardeşine destek olmayı hedefledi.9 numaralı kutuyla yarışan Dilek, daha ilk kutuda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybederek şok yaşadı. İlerleyen turlarda 2 milyon TL ve ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük ödüllere veda eden Dilek, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turda 3 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan Dilek, kardeşinin hayallerine destek olamayacak olduğunu düşündüğünü söyledi. Buna rağmen oyuna devam eden Dilek, 6.turda 750 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuların da açılmasıyla 175.000 TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kaldı. "Diğer tutarların hiçbiri benim param değil, 175.000 TL benim param" diyen Dilek, "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Laura ve Mete'nin kutularından 500 TL ve 100 TL çıktığı görülürken, bankanın bir sonraki teklifinin 420.000 TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 10 TL çıkan Dilek, yarışmadan 175.000 TL kazanarak ayrıldı.

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