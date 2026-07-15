Devam etseydi milyonlar onu bekliyordu

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 19.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 19. Bölüm yarışmacısı Samsunlu Hakan Demir oldu. 52 yaşındaki Hakan, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı hedefledi.

14 numaralı kutuyla yarışan Hakan, daha ilk turlardan itibaren enerjisi ve esprileriyle bölüme damga vurdu. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çeviren Hakan, bir yandan da 15 yaşındayken kaybettiği babasını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

4. Turun sonunda gelen 250.000 TL'lik banka teklifini reddeden Hakan, oyuna devam etme kararı aldı. Ancak 4. turda 3 milyon TL, 750 bin TL ve 5 milyon TL'lik kutuların arka arkaya açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bu durumdan çekinen ve şanssızlığının devam edeceğinden korkan Hakan, gelen 260.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi.

Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Hakan'ın seçeceği kutuların peş peşe mavi gelmesiyle bankanın teklifi önce 580.000 TL'ye, daha sonra 830.000 TL'ye yükseldi. Son turda ise 1 milyon 850 bin TL'lik rekor teklif ortaya çıktı. Gecenin sonunda Hakan'ın kendi kutusundan 500.000 TL çıkarken, yarışmadan 260.000 TL kazanarak ayrışmış oldu.

Sıradaki yarışmacı kim olacak?

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!