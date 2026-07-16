Kim Milyoner Olmak İster? Türkiye turu başlıyor

Kim Milyoner Olmak İster şehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek. Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!

Mülakat Takvimi

18 Temmuz Cumartesi – Aydın

Yer: Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Saat: 12.00-19.00

19 Temmuz Pazar – Denizli

Yer: Denizli, Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

22 Temmuz Çarşamba – Antalya

24 Temmuz Cuma – Konya

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için: