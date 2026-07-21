Kim Milyoner Olmak İster şehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor.

Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!

Antalya ve Kırşehir'in mülakat adresleri belli oldu!

Mülakat Takvimi

22 Temmuz Çarşamba – Antalya

Yer: Antalya, Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi

Saat: 12.00-19.00

24 Temmuz Cuma – Konya

Saat: 12.00-19.00

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Saat: 12.00-19.00

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

https://www.atv.com.tr/milyoner/form