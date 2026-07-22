1 milyon TL elinin altındaydı! Kararı herkesi şaşırttı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 22. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Tüm Kişiler'de Günün Zirvesinde!

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.

Esra Erol'un sunduğu programın 22. Bölüm yarışmacısı Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı ve hem kendisine hem de sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.

2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, daha ilk turlarda büyük ödüllerin açılmasıyla şok yaşadı. 1. Turda 2 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara, 2. Turda ise son 5 Milyon TL'lik kutuya veda eden Dilara, buna rağmen moralini kaybetmedi. Yarışma boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, hayatının en önemli dönüm noktasının kendisini sevmeyi öğrenmesi olduğunu anlattı.

İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başaran Dilara, 6. turun sonunda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddetti. Bir tur daha devam etme kararı alan Dilara, 7. turda Fatih'in kutusundan 100 TL çıkararak avantaj yakaladı. Ancak Bilge'nin kutusundan 3 Milyon TL'nin çıkmasıyla tablo bir anda değişti. Bankanın 425.000 TL'lik son teklifiyle karşı karşıya kalan Dilara, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti.

Dilara, gecenin sonunda 1 Milyon TL'yi kendi kutusunda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!