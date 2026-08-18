Aşkı ve dostu arasında kaldı

''Altı Üstü İstanbul'' zirvedeki yerini korudu

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu onuncu bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Her hafta yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, iki kategoride günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu.

"Altı Üstü İstanbul" 10.bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,05 izlenme oranı ve %22,82 izlenme payı 20+ABC1'de %4,33 izlenme oranı ve %19,51 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

10.Bölümde neler oldu?

Dizinin onuncu bölümünde Esra'nın herkesin önünde Uzay'ı katil ilan etmesi, geçmişin karanlık sırlarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan flaş belleğin açılması için çalışmalar başlarken Soner, Fahriye, Melek ve Naz arasındaki karmaşık aile bağları çözüldü; Naz ile Melek'in ikiz olduğu gerçeği ortaya çıktı.

Emir ile Naz'ın yakınlaşıp öpüşmesi ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken, Uzay ve Melek ikiliyi ayırmak için harekete geçti. Hasan'ın ameliyat masraflarını karşılamak amacıyla düzenlenen maçta ise Uzay'ın takımı sabote etmesi dengeleri altüst etti. Takımın yeniden gerçek gücüyle oynaması için Emir'in Naz'dan vazgeçmesini şart koşan Uzay, onu hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya bıraktı.

Bölümün ardından sosyal medyada da "Altı Üstü İstanbul" rüzgârı esti. İzleyiciler; "Uzay'ın annesiyle yüzleştiği sahnelerde oyunculuk çok etkileyiciydi, duygu seyirciye gerçekten geçti", "Oyunculuklar kadar hikâye de harikaydı" ve "Emir bu bölümde yine yakışıklılığıyla göz kamaştırdı" yorumlarıyla diziye övgüler yağdırdı.

Emir, Hasan'ın ameliyat parasını kazanabilmek için Naz'dan vazgeçecek mi? Esra, "mavi gözlü çocuk" hakkında hangi sırları açıklayacak? Flaş bellek açıldığında Uzay'ın sakladığı gerçek ortaya çıkacak mı?

Sırların açığa çıkacağı, yüzleşmelerin giderek sertleşeceği ve beklenmedik hamlelerin tüm dengeleri değiştireceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde bu sorular yanıt bulacak.