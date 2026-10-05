Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı.

Hamid Yorulmaz'ın annesi ve dayısı gözaltında.

Müge Anlı'ya gelen Hamid, annesinin gerçek babasını söylemesini istiyor. Hamid'in annesi Nihal Beyit yayına bağlandı. Nihal Beyit, "Hamid dava açsın, babasının adını öyle öğrenir" açıklamasında bulundu. Yayınlarımız ihbar kabul edildi anne ve dayı gözaltına alındı. Anne Nihal Beyit hakkında soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı.

Yaşamak için hiç tanımadığı babasını arıyor...

Yakınlarının sessizliği, Hamid'in bekleyişi.

Hamit Yorulmaz'ı büyüten babaannesi Mürvet Sağbaş ve dedesi Tevfik Sağbaş ekibimize konuştu. Anlattıklarına göre, aldığı duyumlar nedeniyle oğulları Mehmet Sağbaş'ın evliliğini başından beri hiç istememişlerdi. Boşanma sürecinde Hamit'in velayetinin babasına verilmesini isteyenin kendisi olduğunu söyleyen Tevfik Sağbaş, eski gelini ile aralarında geçen acı konuşmadan da bahsetti."İlk mahkemede eski gelinime söyledim. Ben dedesiyim, sen annesisin. Bu çocuk sana muhtaç dedim. Kadın ise 'O çocuk hasta, rahatsız. Sizde kalsın.' dedi.