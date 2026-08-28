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Mercan Köşk'ten yeni afiş

GİRİŞ TARİHİ:  28.08.2026 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ:  28.08.2026 11:06
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Mercan Köşk'ten yeni afiş

5 Eylül'de izleyicilerle buluşacak 'Mercan Köşk' için geri sayım başladı

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlayacak FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün yeni afişi yayınlandı. Dizinin başrolleri Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getiren afiş, dizinin önemli bir parçası olan Tarsus'un portakal bahçelerinde gerçekleştirilen çekimlerden hazırlandı.

Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer alıyor. Aras, Cemre ve Toprak'ı aynı karede buluşturan afiş; geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

'Mercan Köşk', 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de başlıyor!

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