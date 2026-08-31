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HABERLER Var Mısın Yok Musun'da bir ilk yaşanıyor!

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk yaşanıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  31.08.2026 12:01
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Var Mısın Yok Musun'da bir ilk yaşanıyor!

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Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışmada bir ilk yaşanıyor. Yarışmacı kolay kolay gerçekleşmeyecek bir sahneyle karşı karşıya kalıyor!

Yarışmanın yarın yayınlanacak 35.bölümünde daha önce görülmemiş bir an yaşanıyor. Ortaya çıkan sıra dışı tablo, yarışmacıyı hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

Yarışmada bir ilk yaşanırken, stüdyoda şaşkınlık yükseliyor. Yarışmacının karılaştığı bu tablo, yeni bölümün en dikkat çekici anlarından biri oluyor.

Yarışmacıyı şaşkına çeviren olay ne? Cevabı yarın akşam saat 20.00'de atv'de.

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de atv'de!

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