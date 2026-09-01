'Mercan Köşk'ten duygu dolu yeni tanıtım

atv’nin yeni sezon dizilerinden FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi ‘Mercan Köşk’, 5 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor.

İlk bölüm öncesi izleyiciyle buluşan yeni tanıtım, hikayenin duygusal derinliğine dair çarpıcı ipuçları veriyor.

Tanıtımda; karakterlerin sevdikleri uğruna neleri göze aldığı ve kaybetme korkuları ön plana çıkarken, Mercan Köşk'ün kadınlarının vereceği amansız mücadele dikkat çekiyor.

Ender Balkır Mercan Köşk İçin Söyledi

Türk halk müziğinin başarılı ismi Ender Balkır'ın seslendirdiği "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" türküsünün eşlik ettiği sahneler, tanıtımın duygu dozunu yükselterek izleyicileri derinden etkiliyor.

Toprak'ın Cemre'ye evlenme teklif ettiği romantik anların yanı sıra Cemre'nin, Toprak'ın "Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum" sözlerini hatırlaması hikâyeye dair merak uyandırıyor. Aras'ın ailesi uğruna üstlendiği fedakarlıklar dikkat çekerken, ekrana kısa bir an gelen Toprak Mercandağ'ın mezarı ise yaşanacaklara dair büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Cemre, Behiye, Hafsa, Suna, Gülcan, Eslem ve Hülya'nın sahneleriyle öne çıkan Mercan Köşk'ün kadınları, tanıtımın en güçlü halkasını oluşturuyor; her biri farklı bir mücadelenin içinde olan bu kadınların aileleri ve çocukları uğruna neleri göze alabileceklerinin sinyalleri veriliyor. Tanıtımın finaline ise Cemre'nin Aras'a söylediği "Çok şey kaybettim, bundan sonra kaybetmeye niyetim yok" sözleri damga vuruyor.

Tanıtımın finaline ise Cemre'nin Aras'a söylediği "Çok şey kaybettim, bundan sonra kaybetmeye niyetim yok" sözleri damga vuruyor.

'Mercan Köşk', ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de!