"Mercan Köşk'te her karakterin bir hesabı var"

Mehmet Özgür, Esved'i anlattı!

atv'nin Cumartesi akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizisi 'Mercan Köşk'ün güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Mehmet Özgür, Hozan ailesinin ağırlığını taşıyan Esved karakteriyle ekranlara dönüyor. Özgür, hem Esved'in görünen yüzünün ardındaki katmanları hem de 'Mercan Köşk'ün dünyasını anlattı.

"ESVED'İN KENDİ DOĞRULARI, KIRILMA NOKTALARI VE KAYBETMEKTEN KORKTUKLARI VAR"

Gücünü ve otoritesini korumaya alışmış Esved'in sert görünümünün ardında bambaşka taraflar taşıdığına dikkat çeken Mehmet Özgür, karakterini şu sözlerle anlattı: "Esved dışarıdan baktığınızda gücü elinde tutmaya alışmış, sert, kolay kolay geri adım atmayan ve çevresinde belli bir ağırlığı olan bir adam. Fakat ben bir karakteri oynarken onu yalnızca dışarıdan nasıl göründüğüyle değerlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü sertliğin de gücün de mutlaka beslendiği bir yer vardır. Esved'in de kendi doğruları, kırılma noktaları, korumaya çalıştıkları ve kaybetmekten korktukları var. Bence onu ilginç kılan taraf tam olarak burada başlıyor."

Senaryoyla ilk karşılaşmasında karakterlerin tek bir yönle tanımlanmamasından etkilendiğini belirten Özgür, dizinin merkezindeki Mercan Köşk'ün de hikayede başlı başına bir karakter gibi konumlandığını söyledi: "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikayedeki karakterlerin hiçbirinin tek bir renkten oluşmamasıydı. Herkesin görünen yüzünün ardında başka bir hikaye, başka bir hesaplaşma var. Mercan Köşk de aslında sadece olayların yaşandığı bir mekan değil; geçmişin, sırların, güç mücadelelerinin ve insan ilişkilerinin iç içe geçtiği, adeta hikayenin karakterlerinden biri. Oyuncu olarak bana hareket alanı açan, karakterin katmanlarını zaman içinde keşfetmeme imkan veren hikayeleri seviyorum. Burada da beni heyecanlandıran şeylerden biri bu oldu."

'Mercan Köşk', Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv''de başlıyor!