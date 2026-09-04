Güneşin Doğduğu Yer'den yeni afiş yayınlandı

Adana'nın hırslı ve tutkulu aşk hikayesi için geri sayım başladı

Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe atv'de!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer"den yeni bir afiş paylaşıldı. Yayın gününün yaklaşmasıyla birlikte geri sayıma geçen dizinin yeni afişi büyük ilgi gördü.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı yeni afiş; güçlü hikayesi ve dev kadrosuyla merakla beklenen yapımın sert ve tutkulu dünyasını gözler önüne sererken, yayın tarihine çok az bir zaman kala heyecanı zirveye taşıdı.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!