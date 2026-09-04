Müge Anlı İle Tatlı Sert ekranların klasiği yeni sezonda da zirvede

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Perşembe gününün birincisi oldu.

3 Eylül Perşembe günkü yayında neler oldu?

170 Yaşında, 270 ruhani askerle gezen üfürükçü

30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızına şifa ararken tanıştığı kendisinin 170 yaşında, 270 ruhani asker ile dolaşan ve seçilmiş kişi olarak tanıtan belediye işçisi üfürükçü Hüseyin Sarıbaş tarafından hayatına son verildiğini iddia edildi. İddiaların odağındaki üfürükçü Hüseyin Sarıbaş canlı yayına bağlandı ve iddiaları reddetti. Şüphe oklarının ucundaki bir diğer isim eş Mine Ekici iddiaları yanıtlamak için dün canlı yayına geldi. Ekici, üfürükçünün söylediklerine inandığını anlattı. Mine Hanım, 'Hüseyin 170 yaşında olduğunu beden değiştirerek soyunu devam ettirdiğini söyledi bana. Hüseyin Sarıbaş'ın Ekici çiftinin çocuklarıyla beraber ölmeleri gerektiğine inandırdığı onlara cennet ve yeniden diriliş vadettiği söyledi. Hatta "üfürükçü Hüseyin"in aileye ölüm tarihlerini bile verdiğini söyledi.Evimize sürekli Hüseyin aracılığı ile okunmuş su getirdi, eşimin ailesi de biliyordu. Dikkat çeken bir başka bir ayrıntı da ise Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici ile kendisinin safkan bir çocuklarının olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici'yi ikna etmesine yönelik olan iddiaydı. Mine Hanım, Meryem adındaki bir diğer kiişiliği olduğunu kişilik değiştirdiğini söyledi. Mine, 'Meryem'in mistik güçleri ile eşine zarar verdiğini kendisinin değil kendisinin içinde var olan Meryem kişiliğinin yaptığını söyledi."

"Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım"

İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği aktarılan telefon konuşmaları, dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak gündeme geldi. Kayıtlara göre Mine Ekici'nin Sarıbaş'a, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?" dediği aktarıldı.

Dosyanın diğer şüphelisi Hüseyin Sarıbaş ise İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Böyle bir gücü olmadığını savunan Sarıbaş'ın açıklaması da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirildi. Sarıbaş'ın, "Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" şeklindeki sözleri aktarıldı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.