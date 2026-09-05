Güneş'in Doğduğu Yer'den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

Megastar Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısı Kenan ve Leyla aşkı için çaldı. Güneş'in Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe atv'de başlıyor.

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.

Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'u ilk kez bir arada gördüğümüz tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz büyük yankı uyandırdı.

Megastar Tarkan'ın şarkısı ilk kez bir dizi tanıtımında!

Dizinin görkemli dünyasından ilk ipuçlarını veren tanıtımda, Megastar Tarkan'ın efsaneleşen 'Ölürüm Sana' şarkısının yer alması ise izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. İlk kez bir dizi tanıtımında şarkısı kullanılan Tarkan'ın, Güneş'in Doğduğu Yer için seçilen şarkısı ise efsaneleşen "Ölürüm Sana" oldu. Şarkı, Kenan ve Leyla'nın aşkına çok yakıştı.

Onların aşkı bir duvarın yıkıldığı gün başladı...

Adana'nın sert, sıcak ve tutku dolu atmosferini ekrana taşıyan tanıtımda, Burak Özçivit'in hayat verdiği Kenan Kozan ile Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla'nın imkânsızlıklarla sınanan fırtınalı aşkı gözler önüne serildi. Kenan'ın sevdası uğruna her şeyi göze aldığı hikâyede, annesi Celadet Kozan'ın (Sibel Taşçıoğlu) bu aşka karşı ördüğü keskin duvarlar, dizinin heyecan dozunu daha ilk tanıtımdan yükseltti.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!