'Mercan Köşk'ten Tarsus'ta görkemli gala!

Dizinin oyuncuları ilk bölüm heyecanını Tarsus halkıyla birlikte yaşadı

FARO ve Sinehane ortak yapımı, ATV'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk bölümüyle dün akşam (5 Eylül Cumartesi) ekran yolculuğuna başladı. Dizinin oyuncuları ve ekibi bu özel geceyi, çekimlerin gerçekleştirildiği Tarsus'ta yaşadı. Kleopatra Meydanı'nda düzenlenen galada 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü Tarsus halkıyla birlikte izlendi.

Çekimlerin başladığı günden bu yana 'Mercan Köşk'ün dünyasının önemli bir parçası olan Tarsus, dizinin ekran yolculuğunun başladığı geceye de ev sahipliği yaptı. Dizinin oyuncuları ve ekibi, ilk bölüm heyecanını aylardır çekimler için bulundukları Tarsus'ta bölge halkıyla paylaştı.

Kleopatra Meydanı'nda gerçekleştirilen gala öncesinde dizinin oyuncuları kendilerini karşılayan Tarsus halkını selamladı. Oyuncuların konuşmalarının ardından 'Mercan Köşk'ün ilk bölümü dev ekranda oyuncular, ekip ve Tarsuslular tarafından hep birlikte izlendi. İlk bölüm heyecanını kendileriyle paylaşan Tarsusluların yoğun ilgisi oyunculara ve ekibe unutulmaz anlar yaşattı.

İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkansız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', ilk bölümü izleyicilerden de tam not aldı.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üstüne çekti. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Kubilay Aka'dan duygusal 'Yazımı kışa çevirdin' yorumu!

'Mercan Köşk'ün başrol oyuncusu Kubilay Aka, diziye özel sürpriz bir çalışmaya imza attı. Aka, söz ve müziği İzzet Altınmeşe'ye ait "Yazımı Kışa Çevirdin"i 'Mercan Köşk' için seslendirdi. Şarkının, stüdyo görüntüleriyle diziden çarpıcı sahneleri bir araya getiren klibi yayınlandı. İlk bölümün sonunda da duyduğumuz şarkı diziyi izleyenlerin de büyük beğenisini kazandı.

İlk bölümde neler yaşandı?

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanıştı. İkili arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, kısa sürede nikâhla sonuçlandı. Ancak Cemre'nin mutluluğu uzun sürmedi; kocası Asil, evlendikleri gün kayıplara karıştı. İstanbul'da yaşayan Aras ise Tarsus'ta sahibi olduğu narenciye tesislerindeki işleri yakından takip ediyordu. Tarsus'ta büyümüş olmasına rağmen geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketi ve ailesiyle arasına mesafe koyan Aras, annesi ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmıyordu. Aras, son Tarsus ziyaretinde kardeşi gibi gördüğü ve yakın zamanda kaybettiği Toprak'ın, düşman Hozan ailesinin kızı Eslem'den bir çocuğu olacağını öğrendi. Çocuğu sahiplenmek için Eslem'le evlenmeye karar vermesi, Mercandağ ailesinde büyük bir sarsıntı yarattı. Aras'ın bu kararı, köklü bir düşmanlığa sahip Mercandağ ve Hozan ailelerini de geri dönüşü olmayan bir yola sürükledi. Kayıp kocası Asil'in izini süren Cemre'nin yolu ise Tarsus'a, Mercan Köşk'e uzandı. Kendini iki ailenin düğününün ortasında bulan Cemre, Mercan Köşk'te Asil'in fotoğrafını görünce büyük bir şok yaşadı. Asil'in fotoğrafıyla herkese hesap soran Cemre'nin bu beklenmedik çıkışı, Asil'in saklı geçmişine dair soru işaretlerini artırırken yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı da yükseltti.

2. Bölümden heyecan dolu ilk tanıtım yayınlandı!

Cemre'nin Asil'in izini sürerek geldiği Mercan Köşk'te öğrendikleri, yeni bölümde dengeleri altüst edecek. "Bana en başından beri yalan söyledin!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığıyla Aras'ın karşısına çıkan Cemre gerçeğin peşini bırakmazken, Aras ise ailesini korumak için sakladığı sırrın açığa çıkmasını engellemeye çalışacak. Asil'in saklı geçmişine dair soru işaretleri çoğalırken, Cemre ve Aras arasındaki gerilim de giderek yükselecek.

'Mercan Köşk', her Cumartesi saat 20.00'da ATV'de!