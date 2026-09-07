Alaeddin'in intikam yemini için geri sayım başladı!

Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın hikayesini anlatan ‘Aşk ve Taht’ ilk bölümüyle Çarşamba atv’de

Sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı 'Aşk ve Taht', yayınlanan yeni fragmanıyla nefesleri keserken Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutmaya da başlıyor. Sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Alaeddin Keykubat'ın ihanetle hesaplaşması, fragmanda çarpıcı sahnelerle gözler önüne seriliyor.

'Ödetilecek ne bedel varsa, hepsini kendi kılıcımla ödeteceğim'

Zindanda geçen yılların her biri, Alaeddin'in içinde büyüyen bir ateşe dönüşmüştür. İhanetin acısını yıllarca sessizce taşıyan Şehzade, artık susmayacağını haykırır. Sevdiklerinin ona ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalan Alaeddin için tahta dönüş, yalnızca bir hak arayışı değil, bir hesaplaşmadır. Attığı her adımda, çektiği her kılıçta bu yemin yankılanacaktır.

İhanetin gölgesinde büyüyen bir öfke

'İnsan sevdiklerinin ihanetiyle nasıl yaşar?' sorusu, Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte tüm ağırlığıyla ortaya çıkar. Bir zamanlar güvendiği isimlerin gölgesinde şekillenen tuzaklar, onu hem duygusal hem de siyasi olarak sınırlarına zorlar. Ancak tutsaklıktan çıkıp tahta uzanan bu yolculukta Alaeddin, artık geçmişin şehzadesi değil, kaderine hükmetmeye kararlı bir hükümdar adayıdır.

'Bazen bir çift göz, bir ömür unutulmaz'

Tüm bu güç mücadelesinin ortasında, Alaeddin'in yolu Destina ile kesişir. Daha ilk karşılaşmaları bile ikisinin de kaderinde silinmez bir iz bırakacaktır. Destina'nın sarf ettiği 'Bazen bir çift göz, bir ömür unutulmaz' sözleri, henüz başlamamış ama bir ömür sürecek bu karşılaşmanın habercisi gibidir. Aşkın ve iktidarın iç içe geçtiği bu hikayede, iki güçlü karakterin ilk bakışması bile fırtınalar müjdeler.

Zindandan tahta uzanan yolda hesaplaşma vakti

Esaretten çıkan Alaeddin'i bekleyen saray, düşmanlıklar ve gizli ittifaklarla örülüdür. Ancak o artık geçmişin acılarından güç devşirmiş, kararlılığı bilenmiş bir isimdir. İhanete uğrayanın öfkesiyle, bir hükümdara yakışan soğukkanlılığı birleştiren Alaeddin, tahta sadece oturmak için değil, hak ettiği hesaplaşmayı tamamlamak için çıkacaktır.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!