Altı Üstü İstanbul kendi rekorunu yeniledi!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan ve duygu dolu on üçüncü bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kategorilerde şu ana kadarki en yüksek reytingi alıp rekor üstüne rekor kırdı.

Tüm kategorilerin zirvesinde!

"Altı Üstü İstanbul" 13.bölümü ile Tüm Kişiler'de %7,89 izlenme oranı ve %28,60 izlenme payı, AB'de %5,31 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,03 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

13.Bölümde neler oldu?

Dizinin on üçüncü bölümünde, isteme gecesinde fenalaşan Naz'ın karaciğerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı. Tek uygun donörün Melek olması, yıllardır saklanan kardeşlik gerçeğini yeniden gündeme getirdi. Galip'in planıyla Naz ve Melek kaçırılarak gizlice ameliyata hazırlanırken, gerçeği öğrenen Naz Melek'i kurtardı ve iki kardeş birlikte kaçtı. Yolda durumu ağırlaşan Naz'ı yalnız bırakmayan Melek, ona ciğerini vermeye karar verdi. Ancak yardım için karşılarına çıkan Galip'in kaçırılmasının arkasındaki isim olduğunu fark etmesi, Melek'i bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı.

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Dizi hakkında "Naz'a bir şey olmasın", "Melek'in Naz'ı yalnız bırakmaması çok duygulandırdı" ve "Bu finalden sonra yeni bölüm nasıl beklenecek?" yorumları yapıldı.Naz'ın yaşam mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Galip'in gerçek yüzünü gören Melek şimdi ne yapacak? Yıllardır saklanan gerçekler sonunda ortaya çıkacak mı? Peş peşe gelen gelişmeler, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!