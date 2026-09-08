Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı'da saatler içinde bulundu.

Oğulları Müge Anlı'ya çıktı, kayıp Fikret Sucu ailesine kavuştu.'kafamı dinlemek istedim, eşimden ayrılmıştım' dedi. Fikret Sucu Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Sevgi İzi sayesinde kayıplar bulunuyor. Ara verdiğimiz süreçte 98 kaybımız bulundu.

42 yıl önce evlatlık verilen kardeşini arıyordu...

Meliha Gürbüz, kardeşini aramak için oğlu Mustafa ile Müge Anlı'dan yardım istedi. 42 yıllık hasret Müge Anlı'da sona erdi. Meliha Gürbüz'ün kardeşi bulundu.

3 çocuk annesi Elmas Atalay nerede?

Sevgi Hanım, Trabzon Maçka'dan kayıplara karışan 47 yaşındaki kardeşi Elmas Atalay'ı aramak için stüdyoya geldi. Elmas Atalay'ın yatalak eşini evde bırakıp altınlarını alarak üç çocuklu komşusu ile birlikte kaçtığı ortaya çıktı.

Kaybolduğu gün onun taksisine bindi. ''Telefonda Diyarbakır'a gideceğini söyledi''

Elif Merve Yılmaz'ın sırra kadem bastığı 25 Ocak 2021 tarihinde Ankara Mamak'taki evinin önünden bindiği taksinin şoförü Bayram Bey ekibimize konuştu. "Akşam sekiz gibi beni aradı, ben de onu alıp istediği yere bıraktım." Taksi şoförü Bayram Bey'in anlattığına göre Elif Merve Yılmaz, yolculuk esnasında konuştuğu kişiye Diyarbakır'a gideceğini anlatmıştı.