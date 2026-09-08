Güneşin Doğduğu Yer'in güçlü ailesi: Atahanlılar!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Kozan ailesiyle yılların ortaklığını paylaşan Adana'nın en güçlü ailelerinden Atahanlılar, Adana'da dengeleri değiştirecek. İki aile arasındaki güçlü bağ, yaşanacak gelişmelerle büyük bir sınavdan geçerken, geçmişten gelen sırlar da birer birer gün yüzüne çıkacak.

Atahanlı Ailesi'nin sarsılmaz annesi: Devran Atahanlı

Atahanlı ailesinin güçlü annesi Devran (Devrim Yakut), kocası Servet'in ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretse de evin ve ailenin hala en önemli söz sahiplerinden biridir. Çocuklarının attığı her adımı yakından takip eden Devran, ailesini bir arada tutmak için her şeyi göze alırken, yıllardır sakladığı büyük bir sırrın yükünü de taşımaktadır.

Ailesi için her şeyi göze alan abi: Ceyhun Atahanlı

Ailenin büyük oğlu Ceyhun (Görkem Sevindik), babası Servet'in ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiştir. Kardeşi gibi gördüğü Kenan Kozan'la kurduğu ortaklık sayesinde, iki aileyi Çukurova'nın en büyük güçlerinden biri haline getirmiştir. Ailesine derin bir sevgiyle bağlı olan Ceyhun, Kenan ve kız kardeşi Hanzade arasında yaşananlarla birlikte büyük bir kardeşlik ve aile sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

İstediğini hep alan Hanzade Atahanlı, ilk kez kaybetmekten korkuyor!

Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle Hanzade (Hilal Anay), istediğini elde etmeye alışkın, güzel, eğitimli ve iddialı bir kadındır. Yıllardır vazgeçemediği tek kişi ise Kenan'dır. Ancak Leyla'nın hayatlarına girmesiyle değişen dengeler, Hanzade'yi hiç alışık olmadığı bir mücadelenin içine sürükleyecektir.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!