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HABERLER Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri!

Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri!

GİRİŞ TARİHİ:  09.09.2026 16:29 GÜNCELLEME TARİHİ:  09.09.2026 16:46
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Aşk ve Taht'tan dünya prömiyeri!

32 ülkede aynı anda yayında!

ATV Distribution, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Taht'ın uluslararası satış başarısını duyurdu. Dizi, Türkiye'deki prömiyeriyle eş zamanlı olarak Orta Doğu ve CIS bölgeleri başta olmak üzere 32 ülkede izleyiciyle buluşacak.

Aşk ve Taht'ın yayın hakları 32 ülkeye satılırken, dizinin bu ülkelerde Türkiye ile eş zamanlı olarak ekranlara gelmesi, yapımın daha yayına başlamadan uluslararası pazarlarda gördüğü ilgiyi ortaya koyuyor. Bu güçlü satış performansı, Türk dizilerine yönelik global talebin ve ATV Distribution'ın uluslararası erişiminin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Güçlü hikayesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve etkileyici karakterleriyle Aşk ve Taht, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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