atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’ izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Döneme ait kostümler göz kamaştırdı!

'Güneşin Doğduğu Yer'in afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek dizi için özenle hazırlanan afiş çekiminde, dönemin ruhunu yansıtan kostümler dikkat çekti.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un bir araya geldiği çekimde, dönemin dokusunu yansıtan kostümler ve aksesuarlar, oyuncuların canlandırdıkları karakterlere hayat verirken sergiledikleri uyum, kamera arkasında da kendini gösterdi. Afiş çekiminin keyifli ve sıcak atmosferi, yakalanan samimi anlarla birlikte objektiflere yansıdı.

Afiş çekiminden kamera arkası görüntüler...

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!