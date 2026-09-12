Aşk ve Taht'ta harem savaşları başlıyor!

Sarayın kapalı kapıları ardında gizli müttefikler, intikam yeminleri ve büyük etrikalar...

atv'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor.

Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun karşı karşıya

Sarayın sarsılmaz baş hatunu Ümmühan Hatun, hanedanın düzenini her şeyin üstünde tutarak hareme mutlak hakimiyet kurmak istiyor. Düzeni korumak adına öz oğlu Alaaddin'le bile çatışmayı göze alan Ümmühan Hatun, idari işlerden sorumlu Mihrişah Hatun aracılığıyla otoritesini hissettiriyor. Ancak karşısında, öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtmak ve geçmişin hesabını sormak için Konya'ya dönen 'Abla Hatun' Nurcihan'ı buluyor. Keskin zekası ve nüfuzuyla haremi adeta bir satranç tahtası gibi kullanan Nurcihan, Ümmühan Hatun'a duyduğu derin öfkeyle kendi iktidar alanını örerken, en büyük desteği aristokrat geçmişiyle dikkat çeken sağ kolu Anna'dan alıyordu.

Harem koridorlarında tehlikeli oyunlar

Aladdin ile Melike Hatun'un evlilik hazırlıkları sürerken, sarayın kadınlar dünyasında da kılıçlar çekildi. Ümmühan Hatun, hareme nüfuz etmeye çalışan rakibi Nurcihan'ın en yakınındaki Anna'yı Alaeddin'in has odasına göndererek tehlikeli bir hamle yaptı. Anna'nın Sultan'ın odasında olduğunu öğrenen Melike Hatun kıskançlık krizine girerken, idari işleri elinde tutan otoriter Mihrişah Hatun, gözü yükseklerde olan hırslı Kethüda Dilruba Kalfa, her fısıltıyı taşıyan Harem Ağası Şirin Ağa ve mutfağın kuralcı Aşçıbaşısı Zahter'in çekişmeleriyle haremi entrikalarla dolu yeni günler bekliyor.

Düşman prenses haremin kalbinde: Destina cariye olarak sarayda!

Sisli Vadi'deki pusunun ardından kader Destina'yı kaçmaya çalıştığı düşmanının kalbine, Selçuklu Sarayı'na sürükledi. Bir prensesken esir düşen Destina, gururunu çiğneyip cariye olarak saraya girmek durumunda kalıyor. Annesinin intikamı ve halkının kurtuluşu için Alaeddin'in planlarınu içeriden öğrenmeyi hedefleyen Destina, haremdeki tüm dengeleri altüst edecek. Yıllardır aradığı yeşil gözlü kadının yanı başında bir cariye olarak durduğundan habersiz olan Alaeddin ile Destina'nın karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!