Güneş'in Doğduğu Yer'den yeni bir tanıtım yayınlandı!

Geçmişin sırları Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açacak

Kenan ve Leyla'nın büyük aşkı izleyiciyi ekrana kitleyecek!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den, izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.

Kenan ve Leyla'nın hikayesine dair yeni ipuçları!

Yayınlanan tanıtımda Kenan ve Leyla'nın yaşadığı mutlu günlerden görüntüler ekrana gelirken, ikilinin büyük aşkına dair yeni ipuçları da izleyiciyle buluştu. Kenan ve Leyla'nın fırtınalı aşk hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise merakı daha da artırdı.

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Bir yanda Adana'da ailesinin yanında güçlü ve köklü bir hayatın içinde olan Kenan, diğer yanda Almanya'da zorlu bir yaşam mücadelesi veren Leyla…

Tanıtımda Kenan ve Leyla'nın 90'lı yıllara uzanan fırtınalı aşk hikâyesinden yeni anlar izleyiciyle buluştu. Yıllara meydan okuyan bu büyük aşkın ekrana yansıyan ilk görüntüleri, Kenan ve Leyla'yı şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak çiftlerinden biri haline getirdi. 90'ların ruhunu ve zamana meydan okuyan bir aşkın izlerini ekrana taşıyan yeni tanıtım, Kenan ve Leyla'nın hikâyesine dair merakı yükseltti.

'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!