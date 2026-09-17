Güçlü aileler, büyük aşklar, unutulmaz karakterler... 'Güneşin Doğduğu Yer' bu akşam atv'de başlıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', bu akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Adana'da yeni bir hikaye doğuyor...

Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak. Başrolünü Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer bu akşam atv'de

Güneşin Doğduğu Yer'de kim kimdir?

KENAN KOZAN (Burak Özçivit): Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeğidir. İyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır. Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, bugüne kadar ailesi ve kendisi için doğru bildiği pek çok şeyi sorgulamasına neden olacaktır.

CELADET KOZAN (Sibel Taşçıoğlu): Nam-ı diğer Demir Leydi… Kendi doğrularıyla çocuklarının hayatına yön veren, kontrolü elinde tutmayı seven güçlü bir kadındır. Ailesine son derece bağlıdır ancak söz konusu ailesinin düzeni ve geleceği olduğunda sınırları oldukça serttir.

DEVRAN ATAHANLI (Devrim Yakut): Varlıklı ve güçlü bir kadın olan Devran, kocasının ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretmiştir. Celadet'in aksine iş hayatına doğrudan müdahil olmaz ancak ailesinde olup biten hiçbir şey gözünden kaçmaz. Celadet'le yıllara dayanan çok yakın bir dostluğu vardır.

CEYHUN ATAHANLI (Görkem Sevindik): Adana'nın en varlıklı ailelerinden Atahanlı ailesinin büyük oğludur. Babasının ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiş; kardeşi gibi gördüğü Kenan'la kurduğu ortaklık sayesinde iki ailenin gücünü daha da büyütmüştür. Kenan'ın Leyla'yla olan beraberliği ve sonrasında yaşanacaklar, Ceyhun için de büyük bir kardeşlik ve aile sınavı olacaktır.

LEYLA BREGER (Beyza Gümülcine): Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk edip giden Türk babasının bıraktığı güvensizlik duygusuyla büyümüştür. Bir Türk erkeği olan Kenan'a âşık olması ise onu en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

HANZADE ATAHANLI (Hilal Anay): Atahanlı ailesinin prensesi, Ceyhun'un kardeşidir. Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle, istediği şeyi elde etmeye alışmıştır. Kaybetmeye alışık olmaması, onun en güçlü olduğu kadar en kırılgan tarafıdır.

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!