Ünlü tarihçiden Aşk ve Taht'a büyük övgü!

"Mahperi Hunat Hatun (Destina), Hürrem ve Kösem Sultan'ın karışımıdır"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı iddialı yapım 'Aşk ve Taht' dizisini değerlendirdi. Selçuklu Devleti'nin en görkemli dönemini, taht mücadelelerini ve dönemin en güçlü kadın figürü Mahperi Hunat Hatun'un (Evlenmeden önceki adıyla Destina) hikayesini ekrana taşıyan dizinin Türk televizyon tarihinde bir 'ilk' olduğuna dikkat çeken Afyoncu, projenin tarihi önemine ve yapım kalitesine vurgu yaptı.

Dizide, Kalonoros Prensesi Destina iken Selçuklu sarayına giren ve zamanla devletin kaderine yön veren en güçlü kadın figürüne dönüşen Mahperi Hunat Hatun'un hikayesi büyük bir yer tutuyor.

Siyasi bir evlilik olarak başlayan ancak zamanla devasa bir aşka dönüşen bu yolculuğun başkahramanı için çarpıcı bir benzetme yapan Prof. Dr. Erhan Afyoncu:

'O, döneminin en önemli ve güçlü kadın karakteridir. Birçok siyasi organizasyonun ve devlet aklının tam merkezindedir. Mahperi Hunat Hatun, aslında Osmanlı dönemindeki Kösem Sultan ve Hürrem Sultan karakterinin bir karışımıdır. Oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasında uzun süre rol oynamış, devlette son derece etkili bir aktör haline gelmiştir' dedi.

Anadolu Selçukluları'nın altın çağı ve Sultan Alaeddin Keykubad

Dizinin ana eksenini oluşturan Sultan Alaeddin Keykubat döneminin Selçuklular için askeri, ekonomik ve kültürel açıdan en parlak dönem (Osmanlı'daki Kanuni Sultan Süleyman dönemi gibi) olduğunu belirten Afyoncu, devletin bu dönemde denizlere ulaştığını, donanmanın güçlendiğini, zenginlik ve ihtişamın zirveye çıktığını vurguladı. Sultan Alaeddin'in çetin iktidar mücadelelerinden galip çıkarak Selçuklu tahtına oturmasının, tarihin en ilginç ve güçlü liderlik hikayelerinden biri olduğunu belirtti.

"Bugünkü devletimizin Anadolu'daki başlangıcı bu devlettir"

Seyircinin 'Aşk ve Taht'ı neden izlemesi gerektiğine dair önemli mesajlar veren Prof. Dr. Afyoncu, Anadolu Selçuklularının günümüz Türkiye'sinin temeli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim bugünkü devletimizin Anadolu'daki başlangıcı Anadolu Selçuklularıdır. Bu devlet gelişerek Osmanlı olmuş, ardından Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Aynı zamanda bugünkü bizlerin dedelerinin, Oğuzların ve Kıpçakların Anadolu'ya gelmeye devam ettikleri ve devletleştikleri muazzam bir harmanlanma dönemidir.'

Prof. Dr. Erhan Afyoncu röportajını izlemek için ⬇️

https://www.youtube.com/watch?v=DeGBoBsYXVc

Görkemli dünyası, dev prodüksiyonu ve sürükleyici hikâyesiyle

'Aşk ve Taht', her Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!