Leyla kaçırıldı!

atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın’ın kaleme aldığı “A.B.İ.”, dün akşam yirmi birinci bölümüyle ekrana geldi

21. Bölümde neler yaşandı?

Doğan'ın limanda yaptığı hamle Saruhan'ı çileden çıkarırken, Galip'in ölümünü işaret eden afişlerin her yere asılması ikili arasındaki savaşı büyüttü. Saruhan gizemli düşmanının peşine düşerken Doğan'ın odağında Leyla vardı. Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bir şey sakladığından şüphelenen Doğan, Rüya'yla yaptığı konuşmada Leyla'nın anlattıklarıyla çelişen bir gerçekle karşılaştı.

Leyla'nın kendisine yalan söylediğinden emin oldu. Ferman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Sinan ise Saruhan'ın karşısına çıkarak ailesinin kaybettiklerini geri almak için ilk adımı attı. Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı.

Doğan'ı durdurmak isteyen Leyla, onu dağ evine kilitledi ancak Saruhan'ın sevkiyatının aslında gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için kurduğu bir tuzak olduğunu öğrendi. Dağ evinden kaçan Doğan, Behram ve Yaşar'la birlikte Saruhan'ın oyununu bozdu. Sahte sevkiyata düşmeyen Doğan, Saruhan'ın Adnan'a ulaştırmak istediği gerçek malları ele geçirdi. Saruhan büyük bir zafer kazandığını düşünerek Adnan'ın karşısına çıktığında ise aracın kapılarından mallar yerine oyuncak ayılar çıktı. Yaşadığı hezimetin ardından Adnan'ın verdiği 48 saatlik sürede kayıp malları bulmaya çalışan Saruhan'ın peşine bu kez Kudret düştü. Rüya'yı kaçırmaya çalışan Kudret'in adamlarıyla mücadele eden Leyla, Rüya'nın kaçmasını sağladı ancak kendisi Kudret'in eline düştü. Rüya'nın "Leyla!" çığlığı gerilimi artırırken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!