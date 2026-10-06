Hamid'in yarınları adına herkes seferber oldu!

Hamid'in arayışında umut veren gelişme!

"Babası mısınız bilmiyorum ama baba bir adamsınız"

atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikâyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Annesi Nihal Beyit'in biyolojik baba olarak işaret ettiği kişiyle canlı bağlantıda ilk kez konuşan Hamid'in tedavisi için de harekete geçildi. Hamid'i büyüten babaanne ve dedenin stüdyoya gelmesi ise duygusal anlara sahne oldu.

Anne tutuklandı, DNA testi için adım atıldı

Programda aktarılan bilgilere göre, yayınları ihbar kabul eden Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında anne Nihal Beyit, çocuğun soybağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dayı ve biyolojik baba olduğu ileri sürülen kişi hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Annenin ifadesinde adını verdiği kişi, canlı bağlantıda Nihal Beyit ile yıllar önce kısa süreli bir birliktelik yaşadığını, evli olduğunu bilmediğini ve bir çocuğu olabileceğinden haberdar edilmediğini söyledi. DNA testi için örnek vermeye hazır olduğunu belirtti.

"Ben sadece hastalığım için çıktım"

İlk görüşmede duygularını dile getiren Hamid, "Ben sadece hastalığım için çıktım. Beni alsın da baksın da büyütsün diye çıkmadım" dedi. DNA sonucunun ardından hastalığının getirdiği sorumluluğun kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kaygısını da paylaştı.

Karşısındaki kişi ise Hamid'in sağlığı ve geleceği için üzerine düşeni yapacağını söyledi. Mehmet Sağbaş'ın yıllardır verdiği emeğe dikkat çekerek, "Senin gerçek baban yine o adam. Çünkü seni doğduğun günden bugüne kadar o insan getirmiş" ifadelerini kullandı. DNA sonucunu beklerken nakil için uyumunun da araştırılmasını istediğini anlatması, Müge Anlı'yı duygulandırdı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Anlı, "Babası mısınız bilmiyorum ama baba bir adamsınız. Sizi tebrik ediyorum" dedi.

Müge Anlı'dan tedavi için destek

Yayında, Hamid'in sağlık güvencesi olmadığı için kan nakli sırasında hastaneye borçlandığı da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüyle görüşüldüğünü açıklayan Müge Anlı, Hamid'in Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümünde muayene olacağını belirtti.

İhtiyaç duyduğu ilacın bulunduğunu, kullanımının doktor değerlendirmesiyle belirleneceğini aktaran Anlı, "İnşallah çok uzun olsun yaşamın. Ömür boyu o iğnen de benden olsun" sözleriyle Hamid'e destek verdi. Tedavi sürecinde kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın da yanında olacağı açıklandı.

Babaanne ve dedeyle gözyaşları içinde buluşma

Hamid'i büyüten babaanne ve dede, bu önemli gününde onu yalnız bırakmadı. Babaannesine sıkıca sarılıp başını omzuna yaslayan Hamid, gözyaşlarına hâkim olamadı. Babaannesi, "O mutlu oldu mu biz de mutlu olacağız" derken, dedesi de kapılarının Hamid'e her zaman açık olduğunu vurguladı.

Mehmet Sağbaş ise biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra sevgisinin değişmediğini söyledi. Hamid de kendisini büyüten ailesine duyduğu sevginin hep aynı kaldığını belirtti.

"Sokağa atmayacaksınız"

Yayına bağlanan bir izleyici, Hamid'in 16 yaşındayken sokakta kaldığını anlattı. Hamid'in de evden çıkarıldıktan sonra bir süre dışarıda kaldığını söylemesi üzerine Müge Anlı, "Öyle milleti sokağa atıp sonra onun arkasından 'Onu yaptı, bunu yaptı' diye konuşulmaz. Sokağa atmayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi. Mehmet Sağbaş ve ailesi ise Hamid'i yeniden yanlarına davet etti.

Programda kök hücre bağışının önemine de dikkat çeken Müge Anlı, bağışçı adayı olmak isteyen izleyicileri Kızılay'a başvurmaya çağırdı. "Hamit bir örnek. Kim bilir kaç tane Hamit var" diyerek başka hastalar için de umut olunabileceğini hatırlattı.