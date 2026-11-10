Esra Erol’da Mehmet ve Elif Kut dosyası: 9 Kasım’da hangi karar açıklandı?

2 Kasım 2026 tarihinde Esra Erol'da programına gelen Mehmet Kut, yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Elif Kut'u bulmak ve boşanmak istediğini açıkladı. Mehmet, Elif'in kendisini aldattığını ve evden defalarca ayrıldığını ileri sürdü. Elif ise eşinden şiddet gördüğünü ve kendisinin aldatıldığını iddia etti. Programda iddiaların ardı arkası kesilmedi. Mehmet ayrıca Elif'in kendisine yönelik bir saldırı planıyla bağlantısı olduğunu öne sürdü.

Mehmet'in kararı herkesi şaşırttı

Mehmet Kut programa katıldıktan iki gün sonra karar değiştirdi. Mehmet'in boşanmaktan vazgeçtiği açıkça belirtildi.

Barışma ihtimalleri var mı?

Programda Elif ve Mehmet'in yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri tartışılmaya devam etti. İkilinin karşılıklı güvensizliği ve geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle ilişkinin geleceği belirsizliğini korudu.

Yeniden boşanma kararı verildi

9 Kasım Pazartesi günkü bölümde çiftin arasındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Mehmet, Elif'in başka erkeklerle fotoğraf paylaşmasını sadakatsizlik göstergesi olarak değerlendirdi. Elif, Mehmet'in kendisini evlilikleri devam ederken aldattığını ve sosyal medya paylaşımlarıyla kendisini kıskandırmaya çalıştığını ileri sürdü. Mehmet ve Elif günün sonunda yeniden boşanmaya karar verdi.